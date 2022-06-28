Ни один клуб не готов удовлетворить запрос «Реала» по Асенсио

Мадридский «Реал» запросил за Марко Асенсио сумму, которую пока никто не решился заплатить.

Будущее 26-летнего вингера в «Реале» остаётся неопределённым, поскольку игрок хотел бы получить новый контракт либо отправиться в другой клуб. Мадридцы в свою очередь запрашивают за Асенсио около 50 млн евро – в настоящий момент такой трансферный запрос не готов удовлетворить никто. Впрочем, боссы «сливочных» осознают, что ценник, возможно, придётся снизить из-за истекающего через год контракта испанца.

Марко Асенсио выступает за «Реал» с 2015 года. В общей сложности на его счету 235 матчей и 49 голов за мадридский коллектив.