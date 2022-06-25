В новом контракте Родриго с «Реалом» фигурирует сумма в один миллиард евро

Бразильский нападающий Родриго произвел хорошее впечатление на руководство мадридского «Реала» своим выступлением в прошлом сезоне. Боссы «королевского клуба» приняли решение вознаградить игрока новым контрактом.

Как информирует AS, в следующем месяце стороны заключат новый долгосрочный трудовой договор. Контракт будет рассчитан на пять лет и будет предусматривать возможность пролонгации на один сезон. Клаузула 21-летнего форварда составит один миллиард евро.

Действующий договор Родриго с мадридцами истекает летом 2025 года. Он выступает за «Реал» на протяжении трех лет.