Годин решил расстаться с «Атлетико Минейро»

Всего лишь девяти матчей хватило уругвайскому защитнику Диего Годину, чтобы понять, что выступления в составе бразильского «Атлетико Минейро» уже не приносят ему былого удовлетворения.

Теперь, как сообщает портал Goal, Годин готовится покинуть клуб и перебраться в аргентинский «Велес». Руководство «Атлетико Минейро» подтвердило расставание с ним.

- Диего покинет нас. Мы приняли такое решение, это оптимальное решение для все сторон. Он отменный игрок, благодаря ему мы выиграли трофеи, и всегда работал как настоящий профессионал, - заявил тренер бразильского клуба Антонио Мохамед.