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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос решил остаться в «Реале»

29 Мая 2022 • 12:35 Комментировать

Опытный немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос принял решение остаться в «королевском клубе».

32-летний немецкий футболист после победы «Реала» в Лиге чемпионов сказал журналистам, что собирается остаться в мадридской команде ещё на два года. Напомним, что Кроос защищает цвета «Реала» с 2014 года. Нынешнее соглашение полузащитника со «сливочными» рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Тони Кроос провёл в испанской лиге 28 матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. Вместе с «Реалом» немец выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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