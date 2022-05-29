Кроос решил остаться в «Реале»

Опытный немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос принял решение остаться в «королевском клубе».

32-летний немецкий футболист после победы «Реала» в Лиге чемпионов сказал журналистам, что собирается остаться в мадридской команде ещё на два года. Напомним, что Кроос защищает цвета «Реала» с 2014 года. Нынешнее соглашение полузащитника со «сливочными» рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Тони Кроос провёл в испанской лиге 28 матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. Вместе с «Реалом» немец выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.