Отец Месси - Лапорте: «Хватит болтать о моём сыне»

Отец нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, Хорхе Месси, попросил президента «Барселоны» Жоана Лапорту прекратить при каждой возможности вспоминать имя аргентинского форварда.

В последнее время, после неудачного сезона в парижском клубе, Месси-младший был связан с возвращением в столицу Каталонии, однако Лапорта всячески отрицал такую возможность. Упоминание Лионеля Месси в речах Лапорты стало настолько частым, что отец футболиста потребовал президента «Барсы» прекратить делать это при каждом удобном случае, сообщают испанские СМИ.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 26 матчей, забил 6 голов и отдал 14 результативных передач.