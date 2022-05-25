Винисиус прокомментировал ситуацию с Мбаппе

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал срыв сделки между «королевским» клубом и форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Это тема, которую мы не можем обсуждать прямо сейчас. У каждого игрока есть свое собственное решение, и он решил остаться в Париже. Вот и все».

У нас в «Реале» много игроков, которые прогрессируют и развиваются, чтобы иметь хорошее будущее в Мадриде, самом лучшем и красивом месте на свете.

Я не знаю, о чем думает Мбаппе, Я не комментирую это. Мы не можем говорить о том, чего не знаем», — приводит слова Винисиуса 90Min.

На прошедшей неделе «ПСЖ» объявил о подписании контракта с 23-летним нападающим Килианом Мбаппе. Его соглашение истекало этим летом, но после долгих раздумий он принял решение остаться в Испании. «ПСЖ» сделал 23-летнего форварда самым высокооплачиваемым футболистом в мире и выставил на трансферный рынок другого звёздного игрока – Неймара.