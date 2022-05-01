Де Пауль не собирается покидать «Атлетико»

Аргентинский полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль не собирается в ближайшее время покидать мадридскую команду.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 27-летний аргентинский футболист намерен остаться в мадридском клубе. Руководители «матрасников» также заинтересованы в том, чтобы Де Пауль остался в команде. Напомним, что действующее соглашение полузащитника с «Атлетико» рассчитано до лета 2026 года.

В этом сезоне Родриго Де Пауль провёл в испанском чемпионате 32 матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.