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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» интересуется полузащитником «Бетиса»

12 Апреля 2022 • 09:59 Комментировать

Аргентинский полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес может в летнее межсезонье сменить клубную прописку и перебраться в мадридский «Атлетико».

По информации Estadio Deportivo, 28-летний аргентинский футболист попал в сферу интересов мадридской команды. В «Атлетико» Родригеса хочет видеть Диего Симеоне. Стоит отметить, что «Бетис» готов отпустить Гидо в мадридский клуб, но за солидные 30 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Гидо Родригес провёл в испанской лиге 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Атлетико Мадрид Ла Лига Гидо Родригес
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