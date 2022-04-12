«Атлетико» интересуется полузащитником «Бетиса»

Аргентинский полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес может в летнее межсезонье сменить клубную прописку и перебраться в мадридский «Атлетико».

По информации Estadio Deportivo, 28-летний аргентинский футболист попал в сферу интересов мадридской команды. В «Атлетико» Родригеса хочет видеть Диего Симеоне. Стоит отметить, что «Бетис» готов отпустить Гидо в мадридский клуб, но за солидные 30 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Гидо Родригес провёл в испанской лиге 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.