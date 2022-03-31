Гильямон о дебюте в сборной: Энрике сказал оставаться спокойным

Защитник «Валенсии» Уго Гильямон рассказал журналистам о мыслях по поводу дебюта в сборной Испании.

«Луис Энрике сказал мне сохранять спокойствие и продолжать делать то, что я делал в «Валенсии». И что он доверяет мне», - передал слова главного тренера защитник «Валенсии».

Футболист также добавил, что рад хорошему взаимопониманию, которое возникло у него с тренером сборной.

«То, что менеджер так хорошо отзывается о вас, придает вам большую уверенность. Не только вчера, на всех тренировках он четко понимал меня и то, что он от меня хочет», - сказал Гильямон.