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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гильямон о дебюте в сборной: Энрике сказал оставаться спокойным

31 Марта 2022 • 09:23 Комментировать

Защитник «Валенсии» Уго Гильямон рассказал журналистам о мыслях по поводу дебюта в сборной Испании.

«Луис Энрике сказал мне сохранять спокойствие и продолжать делать то, что я делал в «Валенсии». И что он доверяет мне», - передал слова главного тренера защитник «Валенсии».

Футболист также добавил, что рад хорошему взаимопониманию, которое возникло у него с тренером сборной.

«То, что менеджер так хорошо отзывается о вас, придает вам большую уверенность. Не только вчера, на всех тренировках он четко понимал меня и то, что он от меня хочет», - сказал Гильямон.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Сборная Испании Уго Гильямон
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