Нико Гонсалес: Постепенно привыкаю к собственной знаменитости, но не особо рад ей

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес рассказал журналистам, как он относится к собственной знаменитости.

«Постепенно я привыкаю к тому, что ты знаменитость, люди тебя узнают, ты на телевидении…», - сказал Гонсалес.

Однако, он добавил, что ему комфортней, когда люди обращают на него меньше внимания на улице.

«Но, если быть честным, мне не нравится тот факт, что я знаменит, но это часть работы, и я очень счастлив. Кроме того, когда люди приходят к вам, чтобы сфотографироваться или что-то спросить, это приятно, и вы осознаете, что ваша работа того стоит», - уточнил защитник.