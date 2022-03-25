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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ленгле хочет покинуть «Барселону»

25 Марта 2022 • 15:33 Комментировать

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле собирается покинуть «Барселону» и найти клуб, в котором он будет иметь больше игровой практики, чтобы попасть на чемпионат мира.

Ленгле был игроком основного состава, пока у руля каталонского клуба не встал Хави. После этого защитник перестал попадать в основной состав. В Ла Лиге в этом сезоне футболист провел 13 матчей и сделал одну результативную передачу.

Трансферная стоимость футболиста, по информации портала Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро. Контракт защитника с «Барселоной» истекает в 2026 году.

Ранее была информация, что «Севилья» интересовалась услугами игрока, но тренер Хулен Лопетеги наложил вето на переход футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Клеман Ленгле
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