Ленгле хочет покинуть «Барселону»

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле собирается покинуть «Барселону» и найти клуб, в котором он будет иметь больше игровой практики, чтобы попасть на чемпионат мира.

Ленгле был игроком основного состава, пока у руля каталонского клуба не встал Хави. После этого защитник перестал попадать в основной состав. В Ла Лиге в этом сезоне футболист провел 13 матчей и сделал одну результативную передачу.

Трансферная стоимость футболиста, по информации портала Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро. Контракт защитника с «Барселоной» истекает в 2026 году.

Ранее была информация, что «Севилья» интересовалась услугами игрока, но тренер Хулен Лопетеги наложил вето на переход футболиста.