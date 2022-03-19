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Регилон может перейти в «Барселону»

19 Марта 2022 • 10:34 Комментировать

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом рассказал инсайдер Фабрицио Романо.

По его словам, сразу несколько европейских команд проявляют интерес к 25-летнему испанскому футболисту. Мадридский «Реал», из которого Регилон перешел в «Тоттенхэм», будет иметь приоритетное право выкупа.

Действующий контракт Регилона с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2025 года, однако клуб может расстаться с ним в летнее трансферное окно, если получит достойное предложение.

Пока представители заинтересованных клубов не ведут никаких переговоров с самим Регилоном или его представителями.


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