Ферран Торрес: «Барселона» будет бороться за чемпионство до последнего»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес заявил, что каталонский клуб будет бороться за победу в чемпионате Испании до последнего.

«Когда вы переходите в «Барселону», то вы должны понимать, что это одна из лучших команд в мире. Каждый сезон вы должны бороться за победу в чемпионате, мы будем делать это до того момента, пока не лишимся математических шансов.

Мы способны поменять представление о клубе. У нас очень молодая команда, которая может делать крутые вещи», - цитирует Торреса Marca.

22-летний испанец перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно, сумма сделки составила 55 миллионов евро.