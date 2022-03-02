Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферран Торрес: «Барселона» будет бороться за чемпионство до последнего»

02 Марта 2022 • 00:17 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес заявил, что каталонский клуб будет бороться за победу в чемпионате Испании до последнего.

«Когда вы переходите в «Барселону», то вы должны понимать, что это одна из лучших команд в мире. Каждый сезон вы должны бороться за победу в чемпионате, мы будем делать это до того момента, пока не лишимся математических шансов.

Мы способны поменять представление о клубе. У нас очень молодая команда, которая может делать крутые вещи», - цитирует Торреса Marca.

22-летний испанец перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно, сумма сделки составила 55 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.03  23:00 Мальорка ... Реал Сосьедад 3.95 3.40 2.03
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Марта
01:03 · Испания. Ла Лига
Марсело подтвердил, что в конце сезона покинет «Реал»
00:36 · Испания. Ла Лига
Хави не в восторге от летнего турне «Барселоны» в США и хотел бы отменить его
00:17 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес: «Барселона» будет бороться за чемпионство до последнего»
00:06 · Италия. Серия А
«Реал» - еще один претендент на Осимхена
01 Марта
22:53 · Италия. Серия А
Мальдини прокомментировал интерес «Барселоны» к Кесси
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Атлетико» интересуются Симеоне
21:32 · Италия. Серия Б
Агент Буффона: «Барселона» также хотела моего клиента»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен согласовал условия личного контракта с «Барселоной»
20:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» создает свою метавселенную и криптовалюту
19:48 · Испания. Ла Лига
Йович может перейти в лондонский «Арсенал»
17:21 · Англия. Премьер-лига
Триппьер зазывает Облака в АПЛ
17:09 · Испания. Ла Лига
Педри мечтает заполучить «восьмёрку» Иньесты
16:19 · Испания. Ла Лига
Роберт Левандовски может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико»
09:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» работает над продлением контракта с Араухо
08:27 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» назвал Дембеле выдающимся игроком
Все новости
Рекомендуем