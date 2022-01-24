«Барселона» решила судьбу Люка де Йонга

В каталонской «Барселоне» приняли решение по будущем голландского центрфорварда Люка де Йонга, арендованного у «Севильи» до конца сезона-2021/2022.

Согласно сведениям журналистов Cadena Cope, боссы «сине-гранатовых» сохранят опытного нападающего в команде до конца контракта. Не исключено, что такая позиция клуба связана с очередной травмой Ансу Фати. Талантливый воспитанник рискует пропустить несколько месяцев из-за проблем со здоровьем.

Ранее де Йонг заявил, что готов оставаться в «Барселоне» даже в качестве резервиста.

В текущем сезоне голландец провел 16 поединков за каталонцев и отметился четырьмя забитыми мячами.