Чистка в «Барселоне»: Хави назвал игроков, которые не нужны клубу

Этой зимой в каталонской «Барселоне» планируют серьезно почистить состав команды. Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес уже составил первый список из футболистов, на которых он не рассчитывает. Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

Первым в списке «на выход» указан голландский форвард Люк де Йонг, которого арендовали перед стартом сезона у «Севильи». Каталонцы намерены досрочно вернуть футболиста.

Также в планы нового тренерского штаба «Барсы» не входит бразилец Филиппе Коутиньо. Каталонцы будут искать покупателя на полузащитника из-за его невнятной игры и высокого оклада.

Также в список ненужных футболистов были включены защитник Самуэль Юмтити и голкипер Нето.

«Барселона» провально провела первую половину сезона. Команда вылетела из Лиги чемпионов на групповой стадии, а в Ла Лиге занимает лишь седьмое место.

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