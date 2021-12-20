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Чемпионат Испании. Ла Лига

Чистка в «Барселоне»: Хави назвал игроков, которые не нужны клубу

20 Декабря 2021 • 10:41 Комментировать (2)

Этой зимой в каталонской «Барселоне» планируют серьезно почистить состав команды. Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес уже составил первый список из футболистов, на которых он не рассчитывает. Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

Первым в списке «на выход» указан голландский форвард Люк де Йонг, которого арендовали перед стартом сезона у «Севильи». Каталонцы намерены досрочно вернуть футболиста.

Также в планы нового тренерского штаба «Барсы» не входит бразилец Филиппе Коутиньо. Каталонцы будут искать покупателя на полузащитника из-за его невнятной игры и высокого оклада.

Также в список ненужных футболистов были включены защитник Самуэль Юмтити и голкипер Нето.

«Барселона» провально провела первую половину сезона. Команда вылетела из Лиги чемпионов на групповой стадии, а в Ла Лиге занимает лишь седьмое место.

Моуринью нацелился на игрока «Барселоны», попавшего в немилость Хави

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Люк Де Йонг Нето Филиппе Коутиньо Самуэль Юмтити
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
АнтиУкр
20 Декабря 2021 в 10:52
Скажите спасибо рыжему ,понабирал всякий голландский шлak ...
Underdog !
20 Декабря 2021 в 11:52
Эй,позорище ЕФное, круто ты сел на шахматную вилку)))(
"Какие ваши доказательства" приговаривал макцим-матрешка)))
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