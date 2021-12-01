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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда Мбаппе может стать игроком «Реала»

01 Декабря 2021 • 13:48 Комментировать (6)

Переход французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» состоится с большой долей вероятности.

По информации Todofichajes, 22-летний звездный футболист может пополнить ряды «королевского» клуба, не дожидаясь окончания сезона. Стороны оформят сделку в январе, если получится договориться о денежной компенсации.

Сам Килиан давно мечтает о переезде на «Сантьяго Бернабеу» и отказывается продлевать контракт с парижским грандом. «ПСЖ» может решиться на расставание со своим лидером этой зимой, чтобы не потерять его бесплатно в конце сезона.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 160 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Spirit
01 Декабря 2021 в 16:21
Еще один удар по амбициям ПСЖ в ЛЧ в этом сезоне!
Footballinkg
01 Декабря 2021 в 16:05
Не понимаю, когда покупают игрока, у которого осталось до конца контракта всего ничего. Вот зачем Реалу форсировать события? Подожди полгода и получи бесплатно. А тут придется и выложить круглую сумму за трансфер, и потом на немаленькую зарплату раскошеливаться. Все таки, полностью не понять обывателям финансовую кухню большого футбола...
Шарипов Руслан
01 Декабря 2021 в 16:08
Некие договоренности между владельцами, как вариант подмазать ПСЖ к суперлиге или что-то типа того
Ну или вариант отмыва денег)
Spirit
01 Декабря 2021 в 16:21
Все просто, чтобы никто не перехватил! Все таки игрок такого уровня штучный товар! Они на маркетинге все отобьют, плюс он реально может стать новой звездой мирового футбола! В его возрасте мало кто становился ЧМ и при этом забивал в финале.
Footballinkg
01 Декабря 2021 в 16:22
Кто перехватит то, учитывая, что сам Килиан только в Реал хочет? Тут что-то другое... подковерное.
Id152079006
01 Декабря 2021 в 14:29
Он не стоит и половины этой суммы!!!
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