Стало известно, когда Мбаппе может стать игроком «Реала»

Переход французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» состоится с большой долей вероятности.

По информации Todofichajes, 22-летний звездный футболист может пополнить ряды «королевского» клуба, не дожидаясь окончания сезона. Стороны оформят сделку в январе, если получится договориться о денежной компенсации.

Сам Килиан давно мечтает о переезде на «Сантьяго Бернабеу» и отказывается продлевать контракт с парижским грандом. «ПСЖ» может решиться на расставание со своим лидером этой зимой, чтобы не потерять его бесплатно в конце сезона.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 160 миллионов евро.