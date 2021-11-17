​Лапорта не исключает возвращения Иньесты и Месси

Дани Алвес вернулся в «Барселону» - в среду бразилец был представлен на стадионе «Камп Ноу». Президент каталонского клуба Жоан Лапорта получил вопрос о том, могут ли вернуться в команду другие известные в прошлом игроки. Журналист Виктор Наварро на своей страничке в «Твиттере» написал, что Лапорта не исключил возвращение в «Барселону» Андреса Иньесты и Лионеля Месси.

Напомним, что этим летом Лионель Месси перешёл в «ПСЖ», поскольку «Барселона» не смогла предложить ему новый контракт из-за своего финансового положения.

Добавим, что Дани Алвес сможет сыграть за «Барселону» в январе, когда откроется период регистрации футболистов.