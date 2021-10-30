«Аль-Садд» отреагировал на информацию об уходе Хави в «Барселону»

В катарском клубе «Аль-Садд» отреагировали на слухи об уходе главного тренера Хави Эрнандеса в каталонскую «Барселону». На днях появилась информация, что испанский наставник провел переговоры с «сине-гранатовыми» и договорился о подписании контракта.

«Наш клуб заявляет, что у Хави действующее соглашение, тренер сейчас сконцентрирован на матчах «Аль-Садда». Перед ним стоит цель – удерживать лидерство в чемпионате и сохранить чемпионский титул», - говорится в сообщении пресс-службы катарского клуба.

Контракт Хави с «Аль-Саддом» рассчитан до 2023 года.

Напомним, что «Барселона» на днях осталась без главного тренера. С поста рулевого был уволен голландец Рональд Куман.