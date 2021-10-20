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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фати продлил соглашение с «Барселоной» до 2027 года

20 Октября 2021 • 23:34 Комментировать (2)

Форвард «Барселоны» Ансу Фати подписал новое соглашение с клубом. Об этом информирует пресс-служба каталонской команды.

Предыдущий договор нападающего с «сине-гранатовыми» истекал в 2022 году.

Фати стал игроком основной команды «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года форварда приглашают в сборную Испании. 18-летний форвард в нынешнем сезоне сыграл 5 поединков за «Барселону» и забил два гола, а также сделал одну результативную передачу.

Фати ранее стал самым молодым игроком «Барселоны» в Лиге чемпионов. Игрок появился на поле в поединке с дортмундской «Боруссией». Тогда ему было 16 лет и 321 день.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
20 Октября 2021 в 23:56
Очень надеюсь на этого парня )) главное что бы не зазвездил.
779
20 Октября 2021 в 23:49
Респект парню за верность в трудную минуту.
От него и будет строится новая Барса.
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