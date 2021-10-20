​Фати продлил соглашение с «Барселоной» до 2027 года

Форвард «Барселоны» Ансу Фати подписал новое соглашение с клубом. Об этом информирует пресс-служба каталонской команды.

Предыдущий договор нападающего с «сине-гранатовыми» истекал в 2022 году.

Фати стал игроком основной команды «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года форварда приглашают в сборную Испании. 18-летний форвард в нынешнем сезоне сыграл 5 поединков за «Барселону» и забил два гола, а также сделал одну результативную передачу.

Фати ранее стал самым молодым игроком «Барселоны» в Лиге чемпионов. Игрок появился на поле в поединке с дортмундской «Боруссией». Тогда ему было 16 лет и 321 день.