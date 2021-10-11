Роберто Мартинес ответил на вопрос о работе в «Барселоне»

Испанский специалист Роберто Мартинес, занимающий пост главного тренера сборной Бельгии, поделился мнением о возможной работе в каталонской «Барселоне».

«Не люблю обсуждать информацию, которую публикуют в СМИ. Особенно, когда не было конкретных переговоров по этому поводу. Мне нечего комментировать. Я являюсь наставником сборной Бельгии и сконцентрирован на этой команде», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Мартинес входит в число претендентов на пост наставника «сине-гранатовых». Также рассматриваются кандидатуры Хави Эрнандеса, Томаса Тухеля, Юргена Клоппа и Тьерри Анри.