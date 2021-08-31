Куман хочет пригласить в «Барселону» ещё одного нападающего

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман хотел бы видеть в команде еще одного атакующего футболиста, утверждает газета Marca.

Голландский специалист настаивает на трансфере нападающего, поскольку новичок команды Серхио Агуэро и француз Усман Дембеле находятся в лазарете. Кроме того, не в оптимальной форме пребывает Ансу Фати, пропустивший длительный отрезок времени из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» хотели подписать Жоау Фелиша, однако «Атлетико» не отпустил португальца.

Этим летом «Барселону» покинул лидер команды Лионель Месси. 34-летний аргентинец перешел в «ПСЖ».