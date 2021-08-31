Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 157 Комментарии
Ла Лига

Куман хочет пригласить в «Барселону» ещё одного нападающего

31 Августа 2021 • 09:32 Комментировать (1)

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман хотел бы видеть в команде еще одного атакующего футболиста, утверждает газета Marca.

Голландский специалист настаивает на трансфере нападающего, поскольку новичок команды Серхио Агуэро и француз Усман Дембеле находятся в лазарете. Кроме того, не в оптимальной форме пребывает Ансу Фати, пропустивший длительный отрезок времени из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» хотели подписать Жоау Фелиша, однако «Атлетико» не отпустил португальца.

Этим летом «Барселону» покинул лидер команды Лионель Месси. 34-летний аргентинец перешел в «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Bartimeus
31 Августа 2021 в 11:15
Продали бы лучше нескольких игроков. Коута и Умтити сплавить не удалось, тогда нужно хотя бы от Пьянича, Мориба, Брейтвейта избавиться. Последний выдал один топ матч (забив в одном матче столько же, сколько за весь прошлый сезон, ага) и тоже требует повышения зарплаты, поэтому продавать. Куда столько напов. И мне кажется, если поставить условного Маная вместо Гриза - это ничего не изменит в атакующем плане, только защитные построения могут пострадать.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
13:19 · Англия. Премьер-лига
Кавани ведёт переговоры с испанским грандом 1
12:28 · Германия. Бундеслига
Мориба прибыл на медосмотр в «РБ Лейпциг»
11:58 · Испания. Ла Лига
«Севилья» определилась с заменой для Кунде
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не может договориться с «Атлетико» по трансферу Сауля
09:40 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет усилиться защитником «Арсенала» 1
09:32 · Испания. Ла Лига
Куман хочет пригласить в «Барселону» ещё одного нападающего 1
08:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хотела арендовать самого дорогого футболиста «Атлетико»
08:44 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» снова отпустил Ариаса в аренду официально
08:32 · Испания. Ла Лига
Названа сумма трансфера Камавинга в «Реал»
08:10 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» поборется за Нето
00:47 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» отклонила ещё одно предложение «Челси» по Кунде
00:26 · Испания. Ла Лига
Не Мбаппе единым: Во Франции сообщили, что Камавинга проходит медосмотр для трансфера в «Реал» 5 молния
30 Августа
23:34 · Англия. Премьер-лига
Мендеш предлагал «Барселоне» приобрести Роналду 2
23:11 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» согласовал трансфер воспитанника «Барселоны» слухи
22:19 · Испания. Ла Лига
Стали известны причины срыва трансфера Мбаппе – оказывается, переговоры прекратились по инициативе «ПСЖ» 1
Все новости
Рекомендуем
 