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Испания. Примера

Белоус: «Теперь у Месси есть шанс доказать, что он не хуже Роналду вне «Барселоны» эксклюзив

05 Августа 2021 • 22:40 Комментировать
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Бывший гендиректор ФК «Москва» и «Ростова», экс-гендиректор московского «Локомотива»   Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом «Евро-Фубол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход Лионеля Месси из «Барселоны». Напомним, стороны не пришли к договорённости насчёт продления контракта.

- Как правило, клуб, который хочет продлить контракт со своим ведущим игроком, а тем более легендой, делает всё для того, чтобы как можно быстрее решить вопросы и с самим футболистом, и с его представителями. А ещё ведь недавно Месси наконец-то выиграл титул со сборной Аргентины.

Насколько я понимаю, для «Барселоны» было крайне важно сохранить хорошую мину при плохой игре. Весьма вероятно, что финансы каталонского клуба на сегодняшний день действительно не позволяют удовлетворить аппетиты Месси. Но Лионеля сложно обвинять в этой ситуации, поскольку следующий его контракт вполне может стать последним в его карьере.

Очень интересная интрига, где теперь окажется Месси. Прежде всего на ум приходят два варианта: «ПСЖ» и «Манчестер Сити», учитывая желание Месси играть под руководством Гвардиолы. И в любом случае это будет потрясающе захватывающая история для персональных фанатов Месси, у которого теперь будет возможность доказать, что он не хуже Роналду в плане выступления за разные большие клубы, а не только за один.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Юрий Белоус
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