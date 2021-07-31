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Испания. Примера

Британцы Ла Лиги не будут считаться игроками не из Евросоюза до конца действующих контрактов

31 Июля 2021 • 00:47 Комментировать
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В связи с выходом Великобритании из Евросоюза, руководство испанской Ла Лиги начало пересматривать регламент заявки футболистов. Дело в том, что в Испании действует лимит на игроков не из Евросоюза.

Впрочем, испанский Национальный спортивный суд (CSD) пошел на уступки, чтобы Брексит так сильно не отразился на положении дел отдельно взятых спортсменов в своих клубах. Теперь, все британские футболисты, которые уже находятся на контракте у испанской команды, не будут занимать слот игроков не из Евросоюза до окончания действующего соглашения. Ограничения, скорее всего, будут применяться уже на новые трансферы.

Таким образом, Киран Триппьер и Гарет Бэйл на данный момент не будут испытывать дополнительных проблем с документами.


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Евро-Футбол.Ру,
Гарет Бэйл Ла Лига Киран Триппьер
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