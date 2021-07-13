«Мальорка» берёт на просмотр Старриджа

Экс-нападающий сборной Англии Даниэль Старридж пребывает на грани возвращения в большой футбол после скандала, связанного со ставками.

«Мальорка», которой по итогам прошлого сезона удалось повыситься в элитный испанский дивизион, планирует упрочить свою атакующую линию. На официальном сайте островитян указывается, что 31-летний английский форвард приглашен на просмотр.

Отметим, что у Даниэля Старриджа имеется за спиной опыт выступлений за топ-клубы АПЛ - «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити». В сезоне 2019/2020 страйкер играл в турецком «Трабзонспоре». Тогда в 11 матчах чемпионата форвард отличился 4 мячами и 4 голевыми передачами.