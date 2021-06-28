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Хесус Навас продлил контракт с «Севильей» до 2024 года

28 Июня 2021, 17:57,

Защитник «Севильи» Хесус Навас продолжит выступать в своём нынешнем клубе. Об этом сообщает официальный сайт команды.Стороны продлили контракт до 2024 года.

Напомним, что Хесус Навас является воспитанником «Севильи». Игрок также является рекордсменом по количеству проведённых матчей - 563. С 2013 по 2017 годы выступал в составе «Манчестер Сити», с которым становился чемпионом Англии. В 2017 году вернулся в свой родной клуб на правах свободного агента. Сейчас является капитаном команды.

В прошлом сезоне защитник провёл 43 матча во всех турнирах, в которых отметился 6 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Севилья, Хесус Навас
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