Хесус Навас продлил контракт с «Севильей» до 2024 года

Защитник «Севильи» Хесус Навас продолжит выступать в своём нынешнем клубе. Об этом сообщает официальный сайт команды.Стороны продлили контракт до 2024 года.

Напомним, что Хесус Навас является воспитанником «Севильи». Игрок также является рекордсменом по количеству проведённых матчей - 563. С 2013 по 2017 годы выступал в составе «Манчестер Сити», с которым становился чемпионом Англии. В 2017 году вернулся в свой родной клуб на правах свободного агента. Сейчас является капитаном команды.

В прошлом сезоне защитник провёл 43 матча во всех турнирах, в которых отметился 6 результативными передачами.