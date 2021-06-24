Марсело останется в «Реале»

Руководство мадридского «Реала» не планирует расставаться с бразильским защитником Марсело, сообщает журналист Фабрицио Романа в своем «Твиттере». По данным источника, новый главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти всерьез рассчитывает на Марсело и планирует использовать его в качестве игрока основного состава. Действующий контракт бразильца с мадридским «Реалом» истекает летом следующего года.

После ухода из клуба многолетнего лидера «сливочных» Серхио Рамоса, именно Марсело стал новым капитаном мадридского «Реала». Бразилец выступает за испанский клуб с 2007 года, за это время сумев стать четырехкратным обладателем кубка Лиги чемпионов, пятикратным чемпионом Испании и двукратным обладателем кубка Испании. Кроме того, Марсело трижды был включен в команду года по версии УЕФА.