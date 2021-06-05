​Куман и Гвардиола поиграли в гольф с сыновьями

Главные тренеры «Барселоны» и «Манчестер Сити» Рональд Куман и Хосеп Гвардиола поиграли в гольф вместе со своими сыновьями. Соответствующую фотографию показывает El Grafico.

Pep Guardiola y Ronald Koeman jugaron juntos al golf



Estuvieron con sus respectivos hijos pasando un buen momento pic.twitter.com/SbfAgD1AmP — El Gráfico (@elgraficoweb) June 5, 2021

Как известно, Куман и Гвардиола давно друг друга знают - в девяностых годах они были одноклубниками в «Барселоне».

Напомним, что «Барселона» приняла решение оставить Рональда Кумана на тренерском мостике на следующий сезон. Об этом решении было официально объявлено несколько дней назад. В дебютном своём тренерском сезоне на «Камп Ноу» Куман принёс клубу только один трофей – Кубок Испании.