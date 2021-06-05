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​Куман и Гвардиола поиграли в гольф с сыновьями

05 Июня 2021, 20:21,

Главные тренеры «Барселоны» и «Манчестер Сити» Рональд Куман и Хосеп Гвардиола поиграли в гольф вместе со своими сыновьями. Соответствующую фотографию показывает El Grafico.

 

Как известно, Куман и Гвардиола давно друг друга знают - в девяностых годах они были одноклубниками в «Барселоне».  

Напомним, что «Барселона» приняла решение оставить Рональда Кумана на тренерском мостике на следующий сезон. Об этом решении было официально объявлено несколько дней назад. В дебютном своём тренерском сезоне на «Камп Ноу» Куман принёс клубу только один трофей – Кубок Испании.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Рональд Куман
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