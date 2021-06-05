​Куман и Гвардиола поиграли в гольф с сыновьями

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05 Июня 2021, 20:21,
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Главные тренеры «Барселоны» и «Манчестер Сити» Рональд Куман и Хосеп Гвардиола поиграли в гольф вместе со своими сыновьями. Соответствующую фотографию показывает El Grafico.
Pep Guardiola y Ronald Koeman jugaron juntos al golf— El Gráfico (@elgraficoweb) June 5, 2021
Estuvieron con sus respectivos hijos pasando un buen momento pic.twitter.com/SbfAgD1AmP
Как известно, Куман и Гвардиола давно друг друга знают - в девяностых годах они были одноклубниками в «Барселоне».
Напомним, что «Барселона» приняла решение оставить Рональда Кумана на тренерском мостике на следующий сезон. Об этом решении было официально объявлено несколько дней назад. В дебютном своём тренерском сезоне на «Камп Ноу» Куман принёс клубу только один трофей – Кубок Испании.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Рональд Куман