Хави: «Я два раза отказал «Барселоне»

Испанский тренер Хави Эрнандес, который в настоящий момент работает в катарском «Аль-Садде», в очередной раз отреагировал на слухи о возможном возвращении в каталонскую «Барселону».

«Я уже два раза отказал руководству клуба. У «Барселоны» сейчас есть главный тренер, я уважительно отношусь к Куману. К тому же не хочу торопиться с таким серьезным вызовом. Спешка может негативно отразиться на работе. Когда придет время, мы примем оптимальное решение», - передает слова специалиста La Vanguardia.

Ранее стало известно, что Хави подписал новый трудовой договор с катарским клубом.

В прошлом сезоне «Барселона» заняла лишь третье место в чемпионате Испании, при этом выиграв Кубок страны.