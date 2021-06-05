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Хави: «Я два раза отказал «Барселоне»

05 Июня 2021, 11:34,

Испанский тренер Хави Эрнандес, который в настоящий момент работает в катарском «Аль-Садде», в очередной раз отреагировал на слухи о возможном возвращении в каталонскую «Барселону».

«Я уже два раза отказал руководству клуба. У «Барселоны» сейчас есть главный тренер, я уважительно отношусь к Куману. К тому же не хочу торопиться с таким серьезным вызовом. Спешка может негативно отразиться на работе. Когда придет время, мы примем оптимальное решение», - передает слова специалиста La Vanguardia.

Ранее стало известно, что Хави подписал новый трудовой договор с катарским клубом.

В прошлом сезоне «Барселона» заняла лишь третье место в чемпионате Испании, при этом выиграв Кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Хави Эрнандес
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