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​Бэйл обсудит своё будущее с Анчелотти после Евро

04 Июня 2021, 19:39,

Гарет Бэйл пока не думает о своём будущем. Об этом находящийся в лагере сборной Уэльса футболист рассказал Sky Sports. Бэйл дал понять, что пообщается с Карло Анчелотти после чемпионата Европы.

«Я знаю Карло Анчелотти, он отличный тренер. Я очень хорошо с ним лажу. У нас были отличные времена в прошлом, но пока я ни с кем не общался. Я не думаю о своём будущем. Как только закончится чемпионат Европы, мы поговорим», - сказал Бэйл.

Ранее Карло Анчелотти на пресс-конференции заявил, что у Гарета Бэйла будет шанс доказать, что он ещё способен приносить пользу «Реалу».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти, Гарет Бэйл
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