​Бэйл обсудит своё будущее с Анчелотти после Евро

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04 Июня 2021, 19:39,
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Гарет Бэйл пока не думает о своём будущем. Об этом находящийся в лагере сборной Уэльса футболист рассказал Sky Sports. Бэйл дал понять, что пообщается с Карло Анчелотти после чемпионата Европы.
«Я знаю Карло Анчелотти, он отличный тренер. Я очень хорошо с ним лажу. У нас были отличные времена в прошлом, но пока я ни с кем не общался. Я не думаю о своём будущем. Как только закончится чемпионат Европы, мы поговорим», - сказал Бэйл.
Ранее Карло Анчелотти на пресс-конференции заявил, что у Гарета Бэйла будет шанс доказать, что он ещё способен приносить пользу «Реалу».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти, Гарет Бэйл