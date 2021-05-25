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Торрес объявил о возобновлении карьеры

25 Мая 2021, 21:11,

Легендарный испанец Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры.

«Я наслаждаюсь жизнью только тогда, когда играю в футбол. Именно поэтому я решил вернуться. В пятницу я сообщу, где возобновлю карьеру», - написал Торрес в «Инстаграме».

Напомним, что 37-летний испанец завершил карьеру в 2019 году, его последним клубом был японский «Саган Тосу».

Торрес известен по своим выступлениям за мадридский «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси» и «Милан».

Стоит отметить, что Фернандо добивался успехов и в составе сборной Испании, с которой он дважды становился чемпионом Европы и один раз побеждал на первенстве мира.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фернандо Торрес
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Комментарии (2)
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0
ALKL
25 Мая 2021, 22:02

Ну, глядя на достижение Златана и того что и почти в 40 можно играть в ТОП клубах, не удивительно что Торрес решил вернутся. Вопрос только в том что кто желает его в клуб? Арабы? китайцы или Турция?

0
ARTUR
25 Мая 2021, 21:18

Прям осчастливил ))

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