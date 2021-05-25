Легендарный испанец Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры.

«Я наслаждаюсь жизнью только тогда, когда играю в футбол. Именно поэтому я решил вернуться. В пятницу я сообщу, где возобновлю карьеру», - написал Торрес в «Инстаграме».

Напомним, что 37-летний испанец завершил карьеру в 2019 году, его последним клубом был японский «Саган Тосу».

Торрес известен по своим выступлениям за мадридский «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси» и «Милан».

Стоит отметить, что Фернандо добивался успехов и в составе сборной Испании, с которой он дважды становился чемпионом Европы и один раз побеждал на первенстве мира.