​Судьба Кумана решится до конца дня

Судьба главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана должна решиться до конца дня. Как сообщает RAC1, во вторник голландский тренер и его агент встретятся с президентом клуба Жоаном Лапортой и представителем руководства Рафой Юсте. Итоговое решение по Куману может быть любым – от выдачи кредита доверия до увольнения, отмечает источник.

Напомним, Рональд Куман возглавил «Барселону» в прошлом году ещё при президентстве Хосепа Бартомеу. Каталонцы завершили чемпионат Испании только на третьем месте и вылетели из Лиги чемпионов уже в 1/8 финала, но при этом смогли завоевать Кубок Испании.