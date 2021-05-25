Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Судьба Кумана решится до конца дня

25 Мая 2021, 09:20,

Судьба главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана должна решиться до конца дня. Как сообщает RAC1, во вторник голландский тренер и его агент встретятся с президентом клуба Жоаном Лапортой и представителем руководства Рафой Юсте. Итоговое решение по Куману может быть любым – от выдачи кредита доверия до увольнения, отмечает источник.

Напомним, Рональд Куман возглавил «Барселону» в прошлом году ещё при президентстве Хосепа Бартомеу. Каталонцы завершили чемпионат Испании только на третьем месте и вылетели из Лиги чемпионов уже в 1/8 финала, но при этом смогли завоевать Кубок Испании.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман, Хосеп Бартомеу
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