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«Барселона» готова предложить за Неймара 100 млн евро

05 Мая 2021, 13:13,

Боссы каталонской «Барселоны» не оставляют попыток вернуть бразильского форварда Неймара, ныне выступающего за «ПСЖ». Об этом рапортует AS.

В стане «сине-гранатовых» считают, что вылет парижского гранда из Лиги чемпионов может повлиять на решение нападающего относительно будущего. Каталонский клуб оценивает игрока в 100 миллионов евро. Стороны вступят в переговоры грядущим летом.

Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017-го года. Его контракт с французским грандом истекает в конце следующего сезона.

В текущем сезоне Лиги 1 бразилец сыграл 15 матчей, отметившись семью голами и четырьмя ассистами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Неймар
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Комментарии (2)
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0
pol-black
05 Мая 2021, 14:11

пусть поменяют на Дембеле. хуже то точно не будет.

1
ARTUR
05 Мая 2021, 14:31

в чем будет лучше ??? мне кажется только хуже , он очень тянет на себя одеяло , помнишь вчера сколько запорол моментов ?? лишь по привычке идти в дриблинг , когда можно было сто раз отдать пас причем с обострением , чувак считающий себя мега звездой , капризный попсовик , не стабильный по показвтелям , гол- пас , травматический , большого преимущества перед Дембеле вообще нет , а тот еще молод , он может прогрессировать

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