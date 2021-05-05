«Барселона» готова предложить за Неймара 100 млн евро

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05 Мая 2021, 13:13,
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Боссы каталонской «Барселоны» не оставляют попыток вернуть бразильского форварда Неймара, ныне выступающего за «ПСЖ». Об этом рапортует AS.
В стане «сине-гранатовых» считают, что вылет парижского гранда из Лиги чемпионов может повлиять на решение нападающего относительно будущего. Каталонский клуб оценивает игрока в 100 миллионов евро. Стороны вступят в переговоры грядущим летом.
Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017-го года. Его контракт с французским грандом истекает в конце следующего сезона.
В текущем сезоне Лиги 1 бразилец сыграл 15 матчей, отметившись семью голами и четырьмя ассистами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Неймар
пусть поменяют на Дембеле. хуже то точно не будет.
в чем будет лучше ??? мне кажется только хуже , он очень тянет на себя одеяло , помнишь вчера сколько запорол моментов ?? лишь по привычке идти в дриблинг , когда можно было сто раз отдать пас причем с обострением , чувак считающий себя мега звездой , капризный попсовик , не стабильный по показвтелям , гол- пас , травматический , большого преимущества перед Дембеле вообще нет , а тот еще молод , он может прогрессировать