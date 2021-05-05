«Барселона» готова предложить за Неймара 100 млн евро

Боссы каталонской «Барселоны» не оставляют попыток вернуть бразильского форварда Неймара, ныне выступающего за «ПСЖ». Об этом рапортует AS.

В стане «сине-гранатовых» считают, что вылет парижского гранда из Лиги чемпионов может повлиять на решение нападающего относительно будущего. Каталонский клуб оценивает игрока в 100 миллионов евро. Стороны вступят в переговоры грядущим летом.

Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017-го года. Его контракт с французским грандом истекает в конце следующего сезона.

В текущем сезоне Лиги 1 бразилец сыграл 15 матчей, отметившись семью голами и четырьмя ассистами.