Крах, упадок и почти забвение: что стало с «Депортиво», игравшим в полуфинале Лиги чемпионов 17 лет назад

Диего Тристан, Альберт Луке, Вальтер Пандиани, Рой Макай, Жорже Андраде, Хавьер Ирурета… Если вам о чём-то говорят эти фамилии, значит, футболом вы заболели не сегодня, не вчера и даже не десять лет назад. Вероятно, вы помните «Депортиво», который на стыке веков был серьёзной боевой единицей не только в Испании, но и в Европе. В последние годы о «Депортиво» почти не говорят – о команде забыли. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило обратить внимание на то, как поживает клуб из Ла-Коруньи сейчас.

Чемпионат Испании сезона 1999/2000 можно назвать аномальным. Чтобы титул Примеры завоевала команда с 69 набранными очками… Уникальный случай, в эпоху зачисления за победы трёх очков такого больше не было. Да, выиграть единственное в своей истории чемпионство «Депортиво» помогла плохая форма «Реала» и «Барселоны». Но всё же о команде из Ла-Коруньи нельзя говорить как о выскочках, которым посчастливилось блеснуть. Нет, тот «Депортиво» был действительно хорош. После чемпионского сезона «СуперДепор», как тогда называли команду, ещё четыре раза подряд оказывался на пьедестале испанского чемпионата, сначала дважды финишировав вторым, а затем – дважды третьим.

Пошумел тот «Депортиво» и в Европе. Мне, как, наверное, и многим, вспоминается невероятный камбэк команды из Ла-Коруньи в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2003/2004. Вспоминается мне этот камбэк с некоторой горечью - тогда я переживал за «Милан», поскольку там играл Андрей Шевченко. Как сейчас помню шикарный отрезок «россонери» после перерыва домашнего матча, когда невероятный Кака, Шевченко и Пирло создали итальянской команде хороший задел, несмотря на быстрый пропущенный гол – 4:1. Так же отчётливо я помню и ответный матч, когда «Депортиво» выносил «Милан» на «Риасоре». Уже в первом тайме команда Хавьера Ируреты склонила чаши весов в свою сторону, забив трижды. Во второй половине игры «СуперДепор» забил ещё раз – 4:0.

«Депортиво» тогда имел весьма реальные шансы выиграть Лигу чемпионов, но в полуфинале команда уступила будущему победителю турнира – «Порту» с молодым и горячим Жозе Моуринью на тренерском мостике. Судьбу двухматчевого противостояния решил один гол, причём с пенальти.

Со временем результаты «Депортиво» пошли на спад, и Хавьер Ирурета в 2005 году оставил тренерский мостик команды. Настоящая же турбулентность в клубе началась со старта прошлого десятилетия. Потеряв статус «СуперДепора», команда из Ла-Коруньи стала перемещаться между Примерой и Сегундой. Всё это сопровождалось финансовыми проблемами.

В прошлом году «Депортиво» оказался ещё ниже в системе футбольных лиг Испании – впервые за сорок лет команда опустилась до третьего дивизиона, ныне называющегося Сегундой Б. Положение дел таково, что в конце сезона «Депортиво» решает задачу по сохранению прописки на третьем уровне испанского футбола. Дело в том, что в Испании произошла радикальная реорганизация низших лиг – изменения вступают в силу со следующего сезона. «Депортиво» либо останется в третьем дивизионе, либо опустится в четвёртый. Всё решат два оставшихся матча против «Лангрео» и, главное, «Нумансии». Сейчас команда из Ла-Коруньи в своей группе занимает второе место, опережая третью «Нумансию» на два очка. В третьем дивизионе останутся команды, которые финишируют на двух первых строчках, так что ставки высоки.

«У футбола нет памяти. Мне трудно это произносить, но учитывая ход этого сезона, попадание в третий дивизион в новой системе было бы для нас хорошим результатом. В начале сезона мы бы расценили такой результат как провал, но если вспомнить наихудшие моменты сезона, то мы бы подписались под тем, чтобы остаться здесь», - сказал капитан «Депортиво» Алекс Бергантинос.

Семнадцать лет назад «Депортиво» играл в полуфинале Лиги чемпионов, а теперь пытается остаться на третьем уровне испанского футбола. Пример клуба из Ла-Коруньи наглядно демонстрирует то, насколько переменчив футбольный мир. Сегодня ты на высоте, а завтра… Крах, упадок и почти забвение.

Алексей Антоненко