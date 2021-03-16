​Марсело может перейти в клуб Бекхэма

Защитник «Реала» Марсело может перебраться в МЛС. Как сообщает France Football, подписать бразильского футболиста для «Интер Майами» рассчитывает Дэвид Бекхэм, возглавляющий группу инвесторов, которой принадлежит клуб.

В нынешнем сезоне Марсело перестал быть основным игроком мадридского «Реала». Бразилец провёл только десять матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт четыре результативных паса.

Действующий контракт Марсело с «Реалом» рассчитан до конца июня 2022 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает тридцатидвухлетнего защитника в десять миллионов евро.