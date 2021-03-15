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«Барселона» нацелилась на полузащитника «Марселя»

15 Марта 2021, 09:06,

Хавбек Бубакар Камара, правами на которого владеет французский «Марсель», может продолжить карьеру в Лиге 1. Об этом информирует Todo Fichajes.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере 21-летнего полузащитника проявляет каталонская «Барселона». Наставник «сине-гранатовых» Рональд Куман лично настаивает на подписании Камара.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Бубакар провел 27 поединков, записав на свой счет одну голевую передачу. Действующий трудовой договор футболиста с провансальским клубом рассчитан до середины 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Марсель, Трансферы футбола - лето 2021, Бубакар Камара
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