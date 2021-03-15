«Барселона» нацелилась на полузащитника «Марселя»

Хавбек Бубакар Камара, правами на которого владеет французский «Марсель», может продолжить карьеру в Лиге 1. Об этом информирует Todo Fichajes.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере 21-летнего полузащитника проявляет каталонская «Барселона». Наставник «сине-гранатовых» Рональд Куман лично настаивает на подписании Камара.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Бубакар провел 27 поединков, записав на свой счет одну голевую передачу. Действующий трудовой договор футболиста с провансальским клубом рассчитан до середины 2022-го года.