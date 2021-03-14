​Симеоне: «Барселона» и «Реал» - монстры, которые хотят сбросить нас с вершины»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался после очередной потери очков – в субботу «матрасники» сыграли вничью с «Хетафе» (0:0).

Отрыв «Атлетико» от «Реала» сократился до шести очков, а «Барселона» в случае своей победы сократит отставание от лидера до пяти баллов. Ранее же отрыв «матрасников» от конкурентов был куда более внушительным.

«Давление? Это нормально, ведь мы почти весь сезон идём на первом месте. «Барселона» хорошо показала себя в Париже, у них новый президент – их уверенность выросла. «Реал» тоже стал стабильно побеждать.

Мы будем продолжать наш путь. За нами идут два монстра, которые хотят сбросить нас с вершины», - цитирует Симеоне Marca.