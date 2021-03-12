​«Барселона» готова продать Гризманна

Новое руководство «Барселоны» открыто к идее о продаже Антуана Гризманна в рамках перестройки состава команды. Об этом сообщает AS. По данным источника, Гризманн может стать жертвой желания каталонцев подписать контракт с Эрлингом Холанном – перспективным нападающим, способным делать разницу в больших матчах.

Издание отмечает, что каталонскому клубу будет непросто расстаться с Гризманном. Сам футболист не хочет никуда уходить, тем более что у него сформировались отличные отношения с партнёрами по команде.

В 38 матчах нынешнего сезона Антуан Гризманн забил двенадцать голов и отдал одиннадцать голевых передач.