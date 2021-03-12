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​«Барселона» готова продать Гризманна

12 Марта 2021, 18:06,

Новое руководство «Барселоны» открыто к идее о продаже Антуана Гризманна в рамках перестройки состава команды. Об этом сообщает AS. По данным источника, Гризманн может стать жертвой желания каталонцев подписать контракт с Эрлингом Холанном – перспективным нападающим, способным делать разницу в больших матчах.

Издание отмечает, что каталонскому клубу будет непросто расстаться с Гризманном. Сам футболист не хочет никуда уходить, тем более что у него сформировались отличные отношения с партнёрами по команде.

В 38 матчах нынешнего сезона Антуан Гризманн забил двенадцать голов и отдал одиннадцать голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Антуан Гризманн
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
12 Марта 2021, 18:21

12+11 нормальная стата...

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