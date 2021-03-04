​В Испании назвали сроки отсутствия Пике

Выход «Барселоны» в финал Кубка Испании благодаря совершённому камбэку в дуэли с «Севильей» для фанатов каталонской команды подпортила новость о травме Херарда Пике. Защитник получил растяжение внутренней боковой связки правого колена, о чём сообщила пресс-служба клуба.

По данным издания AS, на восстановление Херарду Пике понадобится около трёх недель. Это означает, что защитник точно пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Напомним, что со средины ноября по средину февраля Пике не играл за «Барселону» из-за травмы колена. Всего в этом сезоне Херард провёл пятнадцать матчей и забил два года.