Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​В Испании назвали сроки отсутствия Пике

04 Марта 2021, 19:33,

Выход «Барселоны» в финал Кубка Испании благодаря совершённому камбэку в дуэли с «Севильей» для фанатов каталонской команды подпортила новость о травме Херарда Пике. Защитник получил растяжение внутренней боковой связки правого колена, о чём сообщила пресс-служба клуба.

По данным издания AS, на восстановление Херарду Пике понадобится около трёх недель. Это означает, что защитник точно пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Напомним, что со средины ноября по средину февраля Пике не играл за «Барселону» из-за травмы колена.  Всего в этом сезоне Херард провёл пятнадцать матчей и забил два года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Херард Пике
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола