Стоичков: «Месси никогда никого не заставлял предлагать ему настолько крупный контракт»

Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков высказался о контракте нападающего «каталонцев» Лионеля Месси.

«Месси никогда никого не заставлял предлагать ему настолько крупный контракт. Посмотрим, что сможет предложить Лионелю следующий президент «Барселоны», но должна быть какая-то конкретика», - цитирует Стоичкова Marca.

Напомним, что ранее одна из испанских газет опубликовала копию нынешнего контракта Месси с «Барселоной», по которому аргентинец заработает больше пятисот миллионов евро.

Действующее соглашение лидера «сине-гранатовых» с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона, стороны пока не ведут переговоров о продлении контракта.