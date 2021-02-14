Стоичков: «Месси никогда никого не заставлял предлагать ему настолько крупный контракт»

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14 Февраля 2021, 23:41,
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Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков высказался о контракте нападающего «каталонцев» Лионеля Месси.
«Месси никогда никого не заставлял предлагать ему настолько крупный контракт. Посмотрим, что сможет предложить Лионелю следующий президент «Барселоны», но должна быть какая-то конкретика», - цитирует Стоичкова Marca.
Напомним, что ранее одна из испанских газет опубликовала копию нынешнего контракта Месси с «Барселоной», по которому аргентинец заработает больше пятисот миллионов евро.
Действующее соглашение лидера «сине-гранатовых» с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона, стороны пока не ведут переговоров о продлении контракта.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Христо Стоичков