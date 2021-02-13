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«Реал» рассматривает кандидатуры четырёх защитников

13 Февраля 2021, 11:59,

Боссы мадридского «Реала» задумались над подписанием нового защитника в связи с вероятным уходом Серхио Рамоса и неопределенностью по будущему Рафаэля Варана.

Согласно данным издания AS, в поле зрения «королевского» клуба находятся сразу несколько известных защитников. «Сливочные» рассматривают кандидатуры Давида Алабы («Бавария»), Пау Торреса («Вильярреал»), Калиду Кулибали («Наполи») и Жюля Кунде («Севилья»).

Ранее стало известно, что Рамос близок к переходу во французский «ПСЖ», а Варан находится в сфере интересов сразу четырех топ-клубов английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Давид Алаба, Калиду Кулибали, Трансферы футбола - лето 2021, Жюль Кунде, Пау Торрес
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Комментарии (2)
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2
Марченко Максим
13 Февраля 2021, 12:14

Что-то Реал разошёлся не на шутку .Костяк команды уберут ,а потом годы понадобятся чтоб новых игроков в систему внедрить .Т.е пару лет можно не ждать высоких результатов от Реала .

0
andi
13 Февраля 2021, 13:38

Но обновлять команду давно пора процентов на 70%.

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