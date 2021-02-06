​Ривалдо предлагает «Барселоне» включить в новый контракт Месси особенный пункт

Экс-игрок «Барселоны» Ривалдо высказался по поводу будущего Лионеля Месси.

«Барселона» должна приложить усилия, чтобы удержать Месси, если у клуба есть финансовые ресурсы для предложения долгосрочного контракта. В этот контракт можно включить пункт о предоставлении Лео работы в клубе, когда он закончит карьеру. Это может заставить Месси задуматься о подписании нового соглашения.

Это лишь предположение, ведь я точно не знаю, чего хочет Месси после окончания карьеры. Но он по-прежнему будет важной фигурой в мировом футболе. Пребывание Лео в «Барселоне» - независимо от роли – было бы полезным для клуба», - цитирует Ривалдо Betfair.