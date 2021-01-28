Гарсия высказался о возможном возвращении Бензема в «Лион»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб нападающего Карима Бензема. В настоящий момент 33-летний форвард защищает цвета мадридского «Реала».

«Это был бы красивый ход со стороны Бензема, но пока он сам ничего такого не говорил. Если Карим настроен покинуть «Реал», то мы готовы его принять», - передает слова наставника издание Sport.es.

Бензема является воспитанником академии «Лиона». За французский клуб он выступал с 2004-го по 2009-й год, после чего перешел в мадридский «Реал».

В текущем сезоне Примеры Карим сыграл 17 матчей, забил десять голов и отдал пять ассистов.