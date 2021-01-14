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​Азара признали главной иконой в истории бельгийского футбола

14 Января 2021, 15:22,

Global Look Press

На сайте Королевской бельгийской ассоциации футбола были опубликованы результаты опроса среди болельщиков. По его итогам была определена главная икона в 125-летней истории бельгийского футбола.

Первое место занял Эден Азар, который набрал 10,6% голосов. На втором месте расположился Венсан Компани (9,4%), а тройку замкнул Кевин де Брёйне (9,1%).

На четвёртом месте находится Ян Кулеманс (9%), а на пятом – Поль ван Химст (7,3%). Шестая строчка у Ромелу Лукаку (6,2%).  

В настоящий момент Эден Азар выступает за «Реал». После перехода в мадридский клуб из «Челси» вингер не блещет, часто оказываясь в лазарете.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар, Кевин де Брёйне, Венсан Компани
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
14 Января 2021, 16:04

какие то дебильные опросы, среди кого они приводятся ??? Азар полный ноль как ушел из Челси , только на больничном ... тоже мне икона, фуцил он

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