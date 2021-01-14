​Азара признали главной иконой в истории бельгийского футбола

На сайте Королевской бельгийской ассоциации футбола были опубликованы результаты опроса среди болельщиков. По его итогам была определена главная икона в 125-летней истории бельгийского футбола.

Первое место занял Эден Азар, который набрал 10,6% голосов. На втором месте расположился Венсан Компани (9,4%), а тройку замкнул Кевин де Брёйне (9,1%).

На четвёртом месте находится Ян Кулеманс (9%), а на пятом – Поль ван Химст (7,3%). Шестая строчка у Ромелу Лукаку (6,2%).

В настоящий момент Эден Азар выступает за «Реал». После перехода в мадридский клуб из «Челси» вингер не блещет, часто оказываясь в лазарете.