Симеоне: «Восхищаюсь Зиданом»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне лестно отозвался о главном тренере «Реала» Зинедине Зидане перед матчем со «сливочными».

«Зидан всегда был игроком-победителем, а теперь стал таким же тренером. На такое способны далеко не все. Зидан подходит к каждому матчу с уважением. Я восхищаюсь им.

Матч с «Реалом» будет очень интересным. Они уже долгие годы выступают на высочайшем уровне. Думаю, что мы можем доставить им проблем. «Реал» прибавил в последних играх. Они стали лучше в защите», - цитирует Симеоне Marca.

Матч между мадридским «Реалом» и «Атлетико» состоится завтра, 12 декабря. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.