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Симеоне: «Восхищаюсь Зиданом»

11 Декабря 2020, 23:37,

Global Look Press

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне лестно отозвался о главном тренере «Реала» Зинедине Зидане перед матчем со «сливочными».

«Зидан всегда был игроком-победителем, а теперь стал таким же тренером. На такое способны далеко не все. Зидан подходит к каждому матчу с уважением. Я восхищаюсь им.

Матч с «Реалом» будет очень интересным. Они уже долгие годы выступают на высочайшем уровне. Думаю, что мы можем доставить им проблем. «Реал» прибавил в последних играх. Они стали лучше в защите», - цитирует Симеоне Marca.

Матч между мадридским «Реалом» и «Атлетико» состоится завтра, 12 декабря. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Зинедин Зидан, Диего Симеоне
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