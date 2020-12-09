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Черышев вылечился от коронавируса

09 Декабря 2020, 10:19,

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Хавбек национальной сборной России Денис Черышев, выступающий на клубном уровне за испанскую «Валенсию», сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом информирует издание AS.

Напомним, что о заражении 29-летнего российского полузащитника стало известно 27-го ноября. Из-за этого Черышев пропустил поединки чемпионата Испании против мадридского «Атлетико» и «Эйбара».

Ожидается, что в ближайшее время Денис вернется к тренировкам с командой.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «летучих мышей» пять поединков, в которых отметился одной результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Денис Черышев
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