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«Мне грозятся сломать ноги»: футболистка получает угрозы после отказа почтить память Марадоны

02 Декабря 2020, 12:37,

Global Look Press

Футболистка Паула Дапена, отказавшаяся почтить память легендарного аргентинского нападающего Диего Армандо Марадоны, поведала о последствиях своего поступка.

«Я очень устала. Соцсети меня обсуждают, СМИ просят об интервью... Мне пришлось ограничить доступ к своим аккаунтам. Меня не только оскорбляют, но и угрожают. Мне грозятся сломать ноги», - приводит слова Дапены издание AS.

О смерти Марадоны стало известно в среду, 25-го ноября. Легендарный аргентинский футболист умер в своем доме из-за острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Из жизни Диего Армандо ушел в возрасте 60 лет.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Диего Марадона, Паула Дапена
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Комментарии (2)
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0
Sergo
02 Декабря 2020, 13:26

Как феминистка должна была тогда хотя бы свои прыщики показать под футболкой...

1
Кар Карыч
02 Декабря 2020, 12:51

Пусть переходит в гандбол. Там болельщики более адекватны.

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