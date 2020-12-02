«Мне грозятся сломать ноги»: футболистка получает угрозы после отказа почтить память Марадоны

Футболистка Паула Дапена, отказавшаяся почтить память легендарного аргентинского нападающего Диего Армандо Марадоны, поведала о последствиях своего поступка.

«Я очень устала. Соцсети меня обсуждают, СМИ просят об интервью... Мне пришлось ограничить доступ к своим аккаунтам. Меня не только оскорбляют, но и угрожают. Мне грозятся сломать ноги», - приводит слова Дапены издание AS.

О смерти Марадоны стало известно в среду, 25-го ноября. Легендарный аргентинский футболист умер в своем доме из-за острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Из жизни Диего Армандо ушел в возрасте 60 лет.