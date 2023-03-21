«Интер» и «Милан» нацелились на одного нападающего

Нападающий Ноа Окафор, который выступает за австрийский «РБ Зальцбург», может продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Согласно данным источника, у 22-летнего швейцарского футболиста есть варианты в Серии А и Английской премьер-лиге. Интерес к Окафору проявляют лондонский «Тоттенхэм», а также «Интер» и «Милан». Сумма потенциального трансфера оценивается в 20-25 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 форвард поучаствовал в 30 матчах за свой нынешний клуб, отметившись десятью голами и пятью ассистами.