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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» и «Милан» нацелились на одного нападающего

21 Марта 2023 • 10:03 Комментировать

Нападающий Ноа Окафор, который выступает за австрийский «РБ Зальцбург», может продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Согласно данным источника, у 22-летнего швейцарского футболиста есть варианты в Серии А и Английской премьер-лиге. Интерес к Окафору проявляют лондонский «Тоттенхэм», а также «Интер» и «Милан». Сумма потенциального трансфера оценивается в 20-25 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 форвард поучаствовал в 30 матчах за свой нынешний клуб, отметившись десятью голами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
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