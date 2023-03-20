​«Манчестер Сити» сделал предложение по талантливому игроку из Хорватии

«Манчестер Сити» рассчитывает подписать молодого защитника Луку Вушковича, который выступает за молодёжную команду «Хайдука». Как сообщает в социальных сетях журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, топ-клуб Премьер-лиги готов заплатить за 16-летнего Вушковича 10 миллионов евро сразу и 2 миллиона евро бонусами. Предложение пока не было принято или отклонено.

Отмечается, что Лука Вушкович недавно стал работать с известным футбольным агентом Пини Захави.

Добавим, что Лука Вушкович выступал за юношеские сборные Хорватии разных возрастных категорий.