​Аспиликуэта после выписки из больницы прибыл на базу «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта получил сотрясение мозга после удара со стороны соперника в субботнем матче Премьер-лиги против «Саутгемптона» (поражение 0:1). 33-летний футболист уже был выписан из больницы, о чём сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Во вторник Сесар Аспиликуэта прибыл на базу «Челси» и посмотрел за тренировкой команды. В ближайшее время медики будут внимательно следить за состоянием Аспиликуэты. Когда футболист сможет приступить к работе, пока не сообщается.

Сесар Аспиликуэта выступает за «Челси» с конца лета 2012 года после перехода из «Марселя».