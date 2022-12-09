«Арсенал» хочет купить звезду Серии А на замену Жезусу

Лондонский «Арсенал» собирается вернуться к кандидатуре сербского центрфорварда Душана Влаховича, правами на которого владеет туринский «Ювентус».

Как сообщает Calciomercato, «канониры» рассматривают кандидатуру 22-летнего балканца в качестве замены бразильцу Габриэлю Жезусу, выбывшему на длительный срок из-за травмы. Трансферная стоимость Душана оценивается в 80 миллионов евро, а его трудовое соглашение со «старой синьорой» рассчитано до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне Влахович поучаствовал в десяти поединках чемпионата Италии, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.